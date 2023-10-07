Святые Фекла Иконийская и Сергий Радонежский: особенности празднования и верования в выходные 7 и 8 октября Елена ГалицкаяСвященные даты 7 и 8 октября приносят особенный смысл верующим, так как они посвящены памяти святых Феклы Иконийской и Сергия Радонежского.
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