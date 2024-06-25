Городской пляж Улан-Удэ готовится к открытию после проверки качества воды и грунта

В Улан-Удэ начинается подготовка к открытию городского пляжа на Комсомольском острове. Спасатели провели обследование и очистку дна протоки Степной, где расположен единственный официально разрешенный пляж.
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