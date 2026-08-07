The Eurasia Dai...
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

The Eurasia Daily news agency

2 подписчика

Yalta is attacked by naval drones of the Armed Forces of Ukraine

Yalta is attacked by naval drones of the Armed Forces of Ukraine

Shooting is heard in Yalta. The Ukrainian Armed Forces are attacking the resort with naval drones. "Citizens! Immediately leave the embankment and beaches of the city of Yalta!", — reports the Unified dispatch center of Yalta.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии