Yalta is attacked by naval drones of the Armed Forces of Ukraine

Shooting is heard in Yalta. The Ukrainian Armed Forces are attacking the resort with naval drones. "Citizens! Immediately leave the embankment and beaches of the city of Yalta!", — reports the Unified dispatch center of Yalta.
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