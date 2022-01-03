Спорт Уик-Энд

6 подписчиков

«Зенит» выполняет другие задачи». Газизов - об интересе «Базеля» к Агаларову

«Зенит» выполняет другие задачи». Газизов - об интересе «Базеля» к Агаларову

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил интерес к нападающему клуба Гамиду Агаларову со стороны швейцарского «Базеля», а также высказался о возможном уходе футболиста.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх