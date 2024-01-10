Штаб Путина получил подписи в его поддержку из всех 89 регионов России

Центральный избирательный штаб в среду, 10 января, получил подписи избирателей в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина еще из 12 регионов страны, и, соответственно, все 89 российских субъектов предоставили первые партии подписных листов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии