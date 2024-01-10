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Штаб Путина получил подписи в его поддержку из всех 89 регионов России

Штаб Путина получил подписи в его поддержку из всех 89 регионов России

Центральный избирательный штаб в среду, 10 января, получил подписи избирателей в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина еще из 12 регионов страны, и, соответственно, все 89 российских субъектов предоставили первые партии подписных листов.

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