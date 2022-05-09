Лидеры стран G7 заявили о намерении «не допустить победы» России при проведении спецоперации

Главы государств входящих в «G7»: США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада и Япония, заявили о намерении «не допустить победы» России при проведении специальной операции на Украине.
Популярные статьи
- Памятка для забывшего историю Запада и его украинских рабов
- Кадыров рассказал, что росгвардейцы при взятии поселка Нижнее обнаружили на позициях бандформирований Украины памперсы
- Депутат Госдумы Вассерман: «Проблема Финляндии в том, что теперь возможность конфликта с Россией будет зависеть только от НАТО»
Свежие комментарии