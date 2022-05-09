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Лидеры стран G7 заявили о намерении «не допустить победы» России при проведении спецоперации

Главы государств входящих в «G7»: США, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада и Япония, заявили о намерении «не допустить победы» России при проведении специальной операции на Украине.

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