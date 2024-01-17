Полиция выяснила причину громкого детского плача и молитв в одной из квартир Петрозаводска

Оказалось, что молодой петрозаводчанин решил проучить соседей. В соцсетях 16 января активно обсуждали сильный плач ребенка, который раздавался долгое время в одной из квартир дома на пятом этаже по проезду Афанасьева, 3.
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