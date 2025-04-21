«Забайкалье в огне»: площадь лесных пожаров в регионе выросла в 2025 году

Площадь лесных пожаров в Забайкалье почти в 19 раз превысила показатели прошлого года. Об этом в прямом эфире ВГТРК рассказал замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС России Макар Серебряков.