В США рассказали о «гамбите» Путина перед возвращением Дональда Трампа

Россия рассматривает период до инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года в качестве «стратегической паузы», в ходе которой можно достичь более выгодных позиций на возможных переговорах по конфликту на Украине.
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