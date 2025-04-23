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Нежная запеканка с грибами и сыром моцарелла

Нежная запеканка с грибами и сыром моцарелла

Полчаса — и блюдо готово фото: Shutterstock/Fotodom.ruЗапеканка — лучший способ накормить придирчивого едока, ведь в это многослойное блюдо можно запрятать любые овощи, и вместе с другими продуктами (мясо, птица, рыба, сыр, сливки) они создают неповторимое сочетание вкусов.

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