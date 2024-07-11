РНКБ выдал свыше 5 млрд рублей кредитов для бизнеса в рамках льготных госпрограмм

С начала года РНКБ (входит в Группу ВТБ) предоставил индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам свыше 800 кредитов на общую сумму около 5,9 млрд рублей в рамках льготных государственным программ поддержки субъектов хозяйственной деятельности.
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