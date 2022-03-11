Лыжи. Кубок мира. Йохауг, Карлссон, Андерссон, Диггинс, Сундлинг пробегут 10-километровую «разделку» свободным стилем

12 марта в шведском Фалуне на этапе Кубка мира по лыжным гонкам женщины пробегут гонку на 10 км с раздельным стартом свободным стилем.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх