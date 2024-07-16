Прямая линия с Путиным в этом году пройдет в совмещенном формате с пресс-конференцией

Прямая линия с Путиным пройдет зимой в совмещенном формате с пресс-конференцией, сообщили в Кремле. В 2023 году прямая линия с Путиным и его большая пресс-конференция также были объединены, они прошли 14 декабря и длились более четырех часов.
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