ЛЕНИНСКИЙ СУББОТНИК Чиновников напрасно, может быть, На ленинский субботник пригласили: Велели им деревья ПОСАДИТЬ, Но те, всё по привычке «РАСПИЛИЛИ».
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ЛЕНИНСКИЙ СУББОТНИК Чиновников напрасно, может быть, На ленинский субботник пригласили: Велели им деревья ПОСАДИТЬ, Но те, всё по привычке «РАСПИЛИЛИ».