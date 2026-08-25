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Газета.ру

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МО: поражены два сухогруза с грузами военного назначения ВСУ в порту Южный

МО: поражены два сухогруза с грузами военного назначения ВСУ в порту Южный

Вооруженные силы России в течение дня 25 августа поразили в украинском порту «Южный» два сухогруза, доставившие на Украину грузы военного назначения, а также четыре хранилища с военным имуществом для ВСУ.

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