МО: поражены два сухогруза с грузами военного назначения ВСУ в порту Южный

Вооруженные силы России в течение дня 25 августа поразили в украинском порту «Южный» два сухогруза, доставившие на Украину грузы военного назначения, а также четыре хранилища с военным имуществом для ВСУ.
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