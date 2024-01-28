Источник: у пилотов был липовый сертификат на право управления Falcon 10

Следователи, которые ведут дело пилотов рухнувшего в Афганистане бизнес-джета Falcon 10, выяснили, что у летчиков, совершавших злополучный рейс из Таиланда в Москву с двумя пассажирами на борту, был поддельный сертификат на право управления этим типом самолета, сообщил aif.
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