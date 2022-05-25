Депутат Мосгордумы призвал регионы объявить ковидную амнистию по примеру Москвы

МОСКВА (ИА Реалист). Ковидная амнистия, объявленная мэром Москвы с 1 июня текущего года, — еще один из видов помощи к уже принятому и работающему внушительному комплексу решений, отметил в беседе с ИА Реалист депутат Мосгордумы Александр Козлов.