Посол Гончар: НАТО все сильнее вовлекается в конфликт с Россией

Альянс НАТО, помогая Украине, все сильнее вовлекается в конфликт с РФ на стороне Киева. Об этом заявил РИА Новости посол России в Бельгии Денис Гончар.
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