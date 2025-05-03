Алексей Журавлев назвал абсурдом участие ВСУ в британском параде Победы

Журавлев также предложил Лондону пойти еще дальше и пригласить на парад немецких, японских и итальянских военных в форме периода Второй мировой войны, чтобы продемонстрировать полную коллекцию гитлеровской коалиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии