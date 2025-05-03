Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Алексей Журавлев назвал абсурдом участие ВСУ в британском параде Победы

Алексей Журавлев назвал абсурдом участие ВСУ в британском параде Победы

Журавлев также предложил Лондону пойти еще дальше и пригласить на парад немецких, японских и итальянских военных в форме периода Второй мировой войны, чтобы продемонстрировать полную коллекцию гитлеровской коалиции.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Ну почему ж абсурд? Логически всё верно - дерьмо к дерьму.
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