Погода в России отстала от климатического развития более чем на месяц – синоптик

Российские метеорологи предупреждают о продолжении холодного периода в начале мая. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в российских регионах скорее характерна для начала апреля.
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