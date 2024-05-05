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Погода в России отстала от климатического развития более чем на месяц – синоптик

Погода в России отстала от климатического развития более чем на месяц – синоптик

Российские метеорологи предупреждают о продолжении холодного периода в начале мая. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в российских регионах скорее характерна для начала апреля.

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