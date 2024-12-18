Пропал Шойгу. Не видно с марта: Легенду пришлось срочно менять

Царьград Коллаж Царьграда. Буквально накануне обладатели методичек начали усиленно качать известную тему о пропавшем секретаре Совбеза Сергее Шойгу - мол, не появлялся с марта, а сегодня пришлось срочно переключаться.
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