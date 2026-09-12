«И снова сопли на кулак – Россия помоги»: В Москве все не так поняли? Армения оправдалась после холодного душа от ЕС и уже посматривает на НАТО

Фото © Александр Патрин / ТАСС Армения, как завороженная, пытается совместить визовую «привилегию» от Евросоюза, армейский «натовский» шик и миллиардные переводы от россиян, но вместо долгожданного безвиза получает холодный душ из Брюсселя и экономические барьеры от Москвы.