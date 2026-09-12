«И снова сопли на кулак – Россия помоги»: В Москве все не так поняли? Армения оправдалась после холодного душа от ЕС и уже посматривает на НАТО

Фото © Александр Патрин / ТАСС Армения, как завороженная, пытается совместить визовую «привилегию» от Евросоюза, армейский «натовский» шик и миллиардные переводы от россиян, но вместо долгожданного безвиза получает холодный душ из Брюсселя и экономические барьеры от Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Всем плевать": Т...
- "Всем плевать": Т...
- "Всем плевать": Т...
Придавить весь армянский бизнес который переводит деньги туда. Взвоют - поставить вопрос ребром - или Пашик уходит с поста добровольно или его сметает народ если захочети только после этого разговоры о помощи. Недовольных армян такой политикой - депортация на родину без кружевных трусиков. В России должны жить люди неважно какой национальности которые считают ее своей родиной. Мой покойный отец 1906 г.р. бежал мальчишкой от резни, в которой погибла вся его семья, в Россию, всю жизнь работал, женился на казачке, воспитали 3-х детей и он Россию всегда, до последнего вздоха считал ее своей родиной и завещал это нам. И все трое, сестра, которой, к сожалению, уже нет, брат, ему 95 лет (нет я не ошибся), офицер вооруженных сил в отставке, я своим детям и внукам передаем из поколения в поколение завет нашего отца, и потомки его свято исполняют, не то что всякие выоодки, не обязательно это армяне, а вообще те кто предает Россию.
какой ЕС, какое НАТО? - доживут ли они до 2029го даже?.. игра внутри "здесь и сейчас" с перспективой обогатиться на фобиях и слинять под прикрытием. армяне не дураки, но как-то терпят своего премьера, - как? по сути вся лимитрофия вокруг России в состоянии "обогрели/обобрали". сегодня они получают бабки на свои громкие голоса, а завтра? завтра, когда гегемон дожмёт ЕС до плинтуса, когда основа промышленности ЕС уйдёт под контроль капиталов БРИКС, когда гегемон скукожится внутри США-Канада-(Гренландия)..? скучно смотреть на всю эту возню как бы избранных, но никак не национально ориентированных, отрабатывающих внешние приказы за бабки, - по сути "политическая проституция" по В.Ленину.
Так много писанины, а "ларчик просто открывался" ...в нашем высшем руководстве и не только армян для которых Армения родина - полно, даже, если у них фамилии типа "русские". Как всегда гумманизм для "суперсуверенных" за счёт своего населения .
Вазюкаются с ними, как с малыми детьми! Тем самым создавая прецедент,- что не страшно и помусолить и поиграть на струнах предательства! Уходя -уходи! Не хочешь сразу надо помочь в назидание другим !
еще в одной стране идиоты у власти не помогать им ничем пусть сдыхают такие идиоты пускай самоуничтожаются и беженцев от туда не принимать пусть там и дохнут твари