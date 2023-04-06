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Почему российское сельское хозяйство сегодня это не советские колхозы, расскажут в «Патриоте»

Почему российское сельское хозяйство сегодня это не советские колхозы, расскажут в «Патриоте»

Российское сельское хозяйство сегодня — это не советские колхозы, а высокотехнологичная отрасль, которая оказывает влияние на развитие других производств, сказал президент Владимир Путин во время общения с рабочими на заводе «Тулажелдормаш».

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