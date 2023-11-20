Что известно о задержанном замдиректоре из Минприроды: нацпарк «Таганай», гибель жены, переезд в столицу

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 ноября, ФедералПресс. В Москве задержали замглавы департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых территорий Минприроды РФ Алексея Яковлева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии