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Financial Times : Путин объявит мобилизацию. В Кремле опровергли такие слухи

Financial Times : Путин объявит мобилизацию. В Кремле опровергли такие слухи

Запад уверен, что Путин вскоре объявит мобилизацию. На слухи ответил Песков.Накануне издание Financial Times выпустило публикацию о том, что в России вскоре могут прибегнуть к новому объявлению мобилизации.

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