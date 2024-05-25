Financial Times : Путин объявит мобилизацию. В Кремле опровергли такие слухи

Запад уверен, что Путин вскоре объявит мобилизацию. На слухи ответил Песков.Накануне издание Financial Times выпустило публикацию о том, что в России вскоре могут прибегнуть к новому объявлению мобилизации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии