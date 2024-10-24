Global Look Press/Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency Украинский президент Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, пренебрежительно высказался в адрес генсека ООН Антониу Гутерриша из-за его визита в Казань на саммит БРИКС.
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