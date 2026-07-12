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Двадцать лет брака, суды за бренд и муж на 17 лет моложе: как сложилась жизнь певицы Лены Василёк после громкого развода

Двадцать лет брака, суды за бренд и муж на 17 лет моложе: как сложилась жизнь певицы Лены Василёк после громкого развода

Творческий и семейный союз создателей группы «Белый день» Лены Василёк и Валерия Сёмина казался поклонникам нерушимым, однако после двадцати лет совместной жизни пара распалась.

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