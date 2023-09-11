Медвежий угол

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Медведев предрёк Западу новое 11 сентября из-за наглой политики

Медведев предрёк Западу новое 11 сентября из-за наглой политики

Зампред Совбеза России отметил, что из-за наглой политики Соединённых Штатов террористы могут вновь "осуществить атаку в стиле 11/09/2001, но с атомной или биологической составляющей".

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Комментарии
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Василий Садайло
Наш управдом вчера тоже самое говорил, кто у кого плагиатом занимается? Ведь такие умные вещи не всем дано уловить.
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3 час.
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Вадим Скоробогатов
Чтоб снова на кого нужно свалить убийство американцев ....( Как и 11 сентября)....Только не террористы типа Бен Ладана виноваты будут...А ЦРУ И ПЕНТАГОН....Они УБИЛИ КЕННОДИ...И они ВЗОРВАЛИ БАШНИ ...НГо им нужен повод обосрать кого-то и начать как бы законную месть за это.
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2 час.
Александр Рожков
Он пророк!
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1 час.

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