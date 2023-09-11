Медведев предрёк Западу новое 11 сентября из-за наглой политики

Наш управдом вчера тоже самое говорил, кто у кого плагиатом занимается? Ведь такие умные вещи не всем дано уловить.

ВС

Вадим Скоробогатов

Чтоб снова на кого нужно свалить убийство американцев ....( Как и 11 сентября)....Только не террористы типа Бен Ладана виноваты будут...А ЦРУ И ПЕНТАГОН....Они УБИЛИ КЕННОДИ...И они ВЗОРВАЛИ БАШНИ ...НГо им нужен повод обосрать кого-то и начать как бы законную месть за это.