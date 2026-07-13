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ИА Регнум

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Макрон: в соседних с Украиной странах пройдут военные учения «коалиции желающих»

Макрон: в соседних с Украиной странах пройдут военные учения «коалиции желающих»

Страны — члены так называемой коалиции желающих (страны, заявляющие о готовности усилить военную поддержку киевского режима) в ближайшие месяцы проведут учения на территории соседних с Украиной государств.

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