В Москве обсудили итоги и достижения 45-летия реформ и открытости в Китае

Москва, 2 декабря /Синьхуа/ -- Китай продолжит придерживаться высококачественного развития, на высоком уровне продвигать открытость, осуществляя модернизацию в китайском стиле и открывая новые шансы для модернизации во всех странах мира.
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