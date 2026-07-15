КСИР: Иран уничтожил центр спутниковой связи США в Кувейте

www.globallookpress.com/Sepahnews/Keystone Press Agency Иранские военные атаковали американские объекты на территории Кувейта, в результате чего были уничтожены центр спутниковой связи, радиолокационная станция, а также тренировочный полигон и находившаяся там техника.
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