РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 243 подписчика

КСИР: Иран уничтожил центр спутниковой связи США в Кувейте

КСИР: Иран уничтожил центр спутниковой связи США в Кувейте

www.globallookpress.com/Sepahnews/Keystone Press Agency Иранские военные атаковали американские объекты на территории Кувейта, в результате чего были уничтожены центр спутниковой связи, радиолокационная станция, а также тренировочный полигон и находившаяся там техника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии