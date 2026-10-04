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Журнал «Профиль»

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Режиссер самой кассовой части "Мира Юрского периода" снимет новый фильм серии

Режиссер самой кассовой части "Мира Юрского периода" снимет новый фильм серии

Студия Universal Pictures нацелилась вернуть франшизу в клуб миллиардников и вышла на финальную стадию переговоров о постановщике следующей части.

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