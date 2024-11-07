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Среди мошенников снова популярна схема обмана "Мамонт": что делают аферисты

Среди мошенников снова популярна схема обмана "Мамонт": что делают аферисты

Рассказываем, что означает "мамонт" и в чём заключается способ обмана.Схема обмана под названием "Мамонт" становится популярной среди мошенников.

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