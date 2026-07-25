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Татар-информ

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Зяббаров доложил о ходе уборочной кампании в Татарстане

Зяббаров доложил о ходе уборочной кампании в Татарстане

Заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров доложил о ходе уборочных работ на совещании в Доме Правительства РТ, которое провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

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