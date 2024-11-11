Жители северных районов Карелии смогут вылечить варикозную болезнь

Михаил Охлопков рассказал, что нужное оборудование для лечения варикоза появилось в одной из больниц на севере Карелии В Беломорской ЦРБ появилось оборудование, при помощи которого можно вылечить варикозную болезнь вен нижних конечностей.
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