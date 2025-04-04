Минэнерго США передало ключи от стратегического нефтяного резерва неизвестной частной компании

Министерство энергетики заключило контракт на сумму 1,4 миллиарда долларов с компанией Strategic Storage Partners (имя которой вряд ли известно широкой публике) на управление Стратегическим нефтяным резервом (SPR), то есть всем сырьевым запасом США на случай чрезвычайной ситуации.
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