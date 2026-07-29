В Горсовете Набережных Челнов появился новый депутат

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов На заседании Городского Совета Набережных Челнов депутаты внесли изменения в состав постоянной комиссии по вопросам охраны здоровья граждан и социальной защиты.
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