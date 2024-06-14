Белоусову показали применение бомб с модулем планирования и коррекции

Применение истребителями Су-34 авиабомб с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК) по объектам ВСУ продемонстрировали новому министру обороны России Андрею Белоусову 14 июня, сообщила пресс-служба ведомства.
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