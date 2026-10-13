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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Магазин с продолжением и стеклянный паркинг. Какие проекты рассмотрел градсовет в октябре

Магазин с продолжением и стеклянный паркинг. Какие проекты рассмотрел градсовет в октябре

Все представленные эскизы комиссия одобрила Автомагазин в селе Лебяжье, магазин в центре Барнаула, крупный паркинг для нового квартала и небольшой паркинг для поселка Спутник – эти объекты рассмотрели на градостроительном совете в администрации Барнаула 8 октября.

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