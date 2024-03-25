Россия может помочь в строительстве АЭС в Киргизии

Заместитель министра энергетики Киргизии Талайбек Байгазиев заявил, что в данный момент с Росатомом обсуждается возможность для российских банков профинансировать строительство малой атомной электростанции в Киргизии.
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