В суд на штат Калифорния из-за рассылки избирательных бюллетеней примерно 20 000 жителей штата, подозреваемых в том, что они не являются гражданами США, подало министерство юстиции США, сообщила 15 октября пресс-служба ведомства.
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