«Свои законы» против российских: чем закончился рейд ОМОН в молельне Екатеринбурга

Виктор Борисов

nestor 19 Вообще оборзели понаехавшие дикари!(((Спасибо дедушке за просранную миграционную политику и истребление коренных народов России

Нацисты как раз едут к нам, насильно навязывая свою дикость и средневековые порядки россиянам. 190 народностей жили в России в мире и согласии не одну сотню лет. А эти, с чуждым россиянам менталитетом, приехав в чужую страну ведут себя как оккупанты. Воинственно навязывают свои дикие средневековые понятия, не признают российских законов и принятых здесь правил поведения. Они пристают к детям и женщинам, считая их бесправными сексуальными объектами, словно это ишаки на их родине. Уже избивали женщин за спортивную одежду на пробежке. Аргумент - у нас так девушки не одеваются. У подростка в Подмосковье два таких бабуина срезали скальп вместе с волосами. Им цвет волос у мальчишки не понравился. На любое замечание окружающих эти дикари хватаются за нож и лезут в драку. Я уж молчу про устрашающую статистику с роста преступлений от этих, заполонивших страну, оккупантов. В чем вы увидели нацизм!? Что я не хочу чтобы эти оккупанты навязывал мне и моим детям свою дикость!? Хочу чтобы приехав они соблюдали наши законы и принятые у нас правила поведения и общения? И по большому счету у них есть свои государства, где они успешно зверски вырезали русскоязычное население под вопли про Аллаха. Как, например, они на площади Душанбе толпой сначала насиловали, а затем забили насмерть двух русских девчонок-студенток. Вы, уроды, и это мне предлагаете забыть!? Да, я не хочу, чтобы наши национал-предатели в правительстве и около и на моей Родине - России довели дело до кровавой резни и межэтнических бунтов. Я не лезу к азиатам домой со своими понятиями. Но и они пусть живут и размножаются со своими средневековым мировоззрением у себя в стране. А мы всем многомиллионным российским народом, все 190 национальностей будем жить на своей земле в России. Как жили до этой ползучей оккупации. Я не хочу чтобы враги России и российского народа создавали внутри моей страны многомиллионную потенциальную армию боевиков ИГИЛ. Они управляются через радикальные исламистские центры и свои криминальные диаспоры, которые курируют МИ-6 и ЦРУ. Мы все помним пример Косово, как по такой схеме разваливали Югославию. В России доживать мне самому и жить моим детям, внукам и правнукам. И нашим национал-предателям надо быть полными идиотами, чтобы променять интересы России и её народа на свои личные, шкурные интересы. Ситуация может сложиться так, что они не успеют сбежать на Запад к припрятанным там деньгам и недвижимости.