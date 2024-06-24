США и НАТО готовят операцию по прямому вмешательству в боевые действия на У

Американский портал специализированной военной информации Defence News сообщил на днях, что правительство Румынии начало многомиллиардный проект расширения и модернизации одной из своих авиабаз недалеко от Украины, где будет храниться современная военная техника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии