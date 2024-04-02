Ракетная тревога была объявлена в Белгороде и области около 5 утра во вторник, 2 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В Белгороде и области снова прозвучала сирена ракетной опасности
Комментарии
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Андрей Алферов
Инструкция, что надо делать при ракетной опасности: 1. Укрыться в комнате с несущими стенами или бомбоубежище 2. После того как непосредственная угроза снята, начать думать, почему так происходит и что я могу делать чтобы это прекратить 3. Начать изучать теорию Национально-освободительной борьбы 4. Участвовать в этой борьбе
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