Бойцы армии России ведут оборону на левом фланге группировки «Запад», стремясь не допустить дальнейшего продвижения бригад ВСУ северо-восточнее и юго-восточнее Красного Лимана.
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