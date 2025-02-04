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День здоровья ´Зимний марафон´.

День здоровья ´Зимний марафон´.

Организация Дня Здоровья является не только одной из составляющих процесса физического воспитания дошкольников, но и является универсальным средством решения многих важных педагогических задач, главная из которых - растить детей здоровыми, сильными и жизнерадостными.

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