День здоровья ´Зимний марафон´.

Организация Дня Здоровья является не только одной из составляющих процесса физического воспитания дошкольников, но и является универсальным средством решения многих важных педагогических задач, главная из которых - растить детей здоровыми, сильными и жизнерадостными.
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