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«АиФ»: Раненого солдата ВС Украины съели собаки

«АиФ»: Раненого солдата ВС Украины съели собаки

Украинского военнослужащего съели собаки в ожидании эвакуации, о чем сообщила его знакомая в украинских социальных сетях.

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Комментарии
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АндрейБорков
Собакам же надо что то есть! Обычно собаки едят то, что им дают или то, что плохо лежит. Видимо это (покалеченный укропитек) плохо лежало. Собаку обмануть трудно, один пограничный пес Алый чего стоит, по этому обвинять собак в том, что они что то не хорошее съели нельзя, это обвинение - ДУРНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ!
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