«АиФ»: Раненого солдата ВС Украины съели собаки

АндрейБорков

Собакам же надо что то есть! Обычно собаки едят то, что им дают или то, что плохо лежит. Видимо это (покалеченный укропитек) плохо лежало. Собаку обмануть трудно, один пограничный пес Алый чего стоит, по этому обвинять собак в том, что они что то не хорошее съели нельзя, это обвинение - ДУРНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ!