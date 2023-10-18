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FT: война Израиля с ХАМАС влияет на позицию стран по Украине

FT: война Израиля с ХАМАС влияет на позицию стран по Украине

По информации, опубликованной Financial Times со ссылкой на свои источники, западная поддержка действий Израиля в секторе Газа, а не Палестины, подорвала усилия Европы по привлечению развивающихся стран на свою сторону в связи с конфликтом на Украине.

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