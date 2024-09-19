Екатерина Боброва: «Если Трусова будет очень сильно тренироваться, то сможет прийти в приличную форму. Публика ее любит, судьи уважают»

«Была попытка четверного лутца в произвольной программе. По моему мнению, если Саша будет очень сильно тренироваться, как мы все тренируемся – два раза в день, хореография, ОФП, то она может прийти в приличную форму.
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