Плющев о российском хоккее: «Надо перестать тупо копировать НХЛ. О чем речь, если ненужный там Ливо у нас забросил 40 шайб? В МХЛ явный застой, молодежи нужен тренировочный процесс, а не пародия»

– Что вы рекомендуете КХЛ? – Первым делом – забыть о НХЛ, перестать тупо копировать. О какой НХЛ речь, если к нам приезжает совершенно ненужный этой лиге Ливо, тренер всего лишь находит ему место и роль – и на одной ноге, через травмы этот ненужный забрасывает здесь 40 шайб? Как только мы трезво оценим уровень КХЛ, сразу займемся будущим своего хоккея, его фундаментом – МХЛ, где явный застой.